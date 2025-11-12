عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

انفوجرافيك: 44 صحفيا فلسطينيا استشهدوا داخل خيام النزوح في قطاع غزة، من بين 254 شهيدا من العاملين في الحقل الإعلامي منذ بدء حرب الإبادة

النزوح حرب الابادة قتل الصحفيين

