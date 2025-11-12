الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
44 صحفيا فلسطينيا استشهدوا داخل خيام النزوح في قطاع غزة، من بين 254 شهيدا من العاملين في الحقل الإعلامي منذ بدء حرب الإبادة
12 نوفمبر 2025 . الساعة: 09:53 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
النزوح
حرب الابادة
قتل الصحفيين
