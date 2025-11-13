التعليم للرسالة: 56 ألف طالب مؤهلون للالتحاق بالجامعات بغزة

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، اليوم، إنّ 56 ألف طالب وطالبة مؤهلون بغزة؛ للالتحاق في الجامعات الفلسطينية؛ بعد الإعلان اليوم عن نتائج الثانوية العامة لطلبة 2007م.

وأوضح الخضور لـ"الرسالة نت"، أن عدد الطلبة المؤهلين للالتحاق بالجامعات لهذا العام بلغ نحو 56 ألف طالب وطالبة، بينهم 30 ألف طالب من طلبة 2007؛ و26 ألف طالب من طلبة 2006م.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إعادة تنشيط الجامعات في قطاع غزة بعد عامٍ دراسي استثنائي عاشته المؤسسات التعليمية في ظل العدوان والتدمير الواسع الذي طال البنية التحتية التعليمية.

وأشار الخضور إلى أن الوزارة تحضّر لدورة جديدة من امتحانات الثانوية العامة ستعقد قبل نهاية العام الجاري، وتشمل الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم سابقاً، إلى جانب الراغبين في تحسين معدلاتهم وطلبة الدراسة الخاصة.

وأضاف أن نسبة النجاح في الدورة الحالية جاءت أعلى من مثيلاتها في الأعوام السابقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الطلبة الأوائل في الفرعين العملي والأدبي سيحصلون على منحة دراسية من الرئيس.

وفي سياق متصل، أوضح الخضور أن الوزارة استعرضت خلال الأيام الماضية خطة شاملة للتدخلات التعليمية في قطاع غزة، حيث من المقرر أن تبدأ الوزارة مطلع عام 2026 بتوسيع نطاق التعليم الوجاهي تدريجياً، بالتوازي مع استمرار المراكز التعليمية الافتراضية.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير مدارس بديلة وخيام تعليمية مؤقتة بالتعاون مع الجهات الدولية، لضمان انتظام العملية التعليمية، موضحاً أن بعض المدارس التي تضررت جزئياً أو كلياً لا تزال تؤوي نازحين، ما يستدعي إقامة وحدات تعليمية بديلة مؤقتة حتى استعادة البنية المدرسية بالكامل.

وختم الخضور بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في جهودها لإعادة بناء وتأهيل المدارس، وتعمل على التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم اللازم، بهدف استئناف التعليم الوجاهي الكامل في غزة مطلع عام 2026.