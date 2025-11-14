أونروا: 282 ألف منزل مدمر بغزة والنازحون يستقبلون الشتاء في خيام

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين.

جاء ذلك في تدوينة للأونروا، الخميس، عبر منصة شركة "إكس".

وأوضحت الوكالة أن هذه المعلومات تستند إلى بيانات آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى "التجمع العالمي للمأوى"، والتي تُدار بشكل مشترك من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكرت أنه وفقا لتلك البيانات، تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أو تضرر أكثر من 282 ألف منزل في غزة، ما ترك الناس بلا مأوى.

وأشارت إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن العائلات الفلسطينية "تعيش في مساحة ضيقة، وتعاني من غياب الخصوصية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأكدت أن الأونروا والمنظمات الشريكة تواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة.