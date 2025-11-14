الدفاع المدني في غزة يصدر إرشادات عاجلة للوقاية من مخاطر المنخفض الجوي

أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، بياناً دعا فيه المواطنين، ولا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة، محذراً من مخاطر مرتفعة خاصة في المناطق الساحلية والمواقع المكشوفة.

وأكد الدفاع المدني في بيان وصل "الرسالة نت" أن آلاف العائلات التي تقطن في خيام بديلة أو مراكز إيواء موقتة مهددة بتسرب المياه واشتداد الرياح، ما يستدعي الالتزام بإرشادات السلامة للتخفيف من حجم الأضرار.

وشدد البيان على ما يلي:

ضرورة فتح قنوات ومصارف ترابية بين صفوف الخيام لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها داخل مناطق الإيواء.

تثبيت الخيام بشكل محكم خصوصاً في المناطق القريبة من الساحل، ووضع سواتر ومصدّات ترابية تحول دون دخول مياه البحر إليها في حال ارتفاع الأمواج.

تجنب الإقامة في المباني المدمّرة أو المتضررة بشدة بفعل القصف، لما قد تشكّله من خطر الانهيار عند اشتداد الأمطار.

منع إشعال النيران داخل الخيام أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، تجنباً للحوادث التي قد تؤدي إلى حرائق كارثية.

تحذير سائقي المركبات والعربات والدراجات النارية (التكتوك) من المرور في الطرق الوعرة أو المغمورة بالمياه حرصاً على سلامتهم ومنع الانزلاق أو الغرق.

وأكد الدفاع المدني أنه يواصل استعداداته الميدانية للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتواصل مع الطواقم المختصة في حال حدوث أي خطر.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى في ظل الظروف الجوية الصعبة والواقع الإنساني المعقد الذي يعيشه سكان القطاع.