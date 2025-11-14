سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا تكشف استغلال جهة مشبوهة لـ153 مواطنًا فلسطينيًا قادمين من غزة

كشفت سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا عن ضلوع جهة غير مسجلة ومشبوهة في ترتيب سفر 153 مواطنًا فلسطينيًا من قطاع غزة، مستغلةً الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها الأهالي، ومستخدمة أساليب الخداع والاستغلال المالي لتنظيم رحلة غير قانونية وغير مسؤولة. وقد تركت هذه الجهة العائلات تواجه التعقيدات وحدها، بعد أن تنصّلت من أي مسؤولية فور ظهور المشكلات عند وصولهم عبر مطار رامون مرورًا بنيروبي إلى جنوب أفريقيا، ومن دون أي إشعار مسبق للجهات الفلسطينية الرسمية.

وأكدت السفارة أنها، ومنذ اللحظة الأولى لوصول المواطنين، تحركت بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين للتنسيق العاجل مع الجهات الجنوب أفريقية المختصة لمعالجة الوضع الإنساني وضمان سلامة أبناء شعبنا.

وأعربت السفارة عن تقديرها البالغ للقرار السيادي والإنساني الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا بمنح المواطنين الفلسطينيين تأشيرات دخول لمدة 90 يومًا، مشيدة بالموقف المبدئي والثابت الذي لطالما تميزت به جنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني.

ودعت السفارة أبناء شعبنا في غزة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية، مؤكدة ضرورة التواصل المباشر مع سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا أو مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية لضمان التنسيق السليم والآمن..