بيب جوارديولا: صوت الإنسانية وطفولة فلسطين

برز اسم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإسباني، خلال حرب الإبادة في غزة، ليس فقط كمدرب عالمي، بل كصوت إنساني يعلو للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين والضغط على المجتمع الدولي للتحرك.

في خطاب مؤثر أثناء حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، وصف جوارديولا ما يحدث في غزة بأنه “مؤلم جدًا، حتى جسدي يشعر بالألم”، مشددًا أن موقفه إنساني بحت وليس سياسيًا أو أيديولوجيًا:

وقال: “دعوني أوضح، الأمر ليس مسألة أيديولوجية. إنه مجرد حب للحياة، واهتمام بالجيران.".

وفي مشهد يكشف عن عمق تعاطفه، ربط جوارديولا بين الأطفال الفلسطينيين وأطفاله الثلاثة (ماريا، ماريُس، وفالنتينا)، قائلاً: “ربما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات هم مثل أولادي .. أرى أطفالي .. منذ بداية الكابوس وأنا خائف جدًا".

هذا التشبيه يعكس موقفه الأبوي العميق تجاه الأطفال المتضررين من الحرب والحصار، ويجعل مأساة غزة شخصية بالنسبة له، كما لو كان يرى أولاده يعيشون نفس الخطر.

رفض الصمت والدعوة للتحرك

دعا جوارديولا الجميع إلى عدم الصمت أمام مأساة غزة، مؤكدًا أن كل جهد مهما كان صغيرًا يمكن أن يحدث فرقًا، مستخدمًا استعارة الطائر الذي يحمل الماء لمحاولة إخماد الحريق:

“قوة الفرد ليست في الحجم .. بل في رفض الصمت عندما يكون الأمر الأهم.”

كما انتقد غياب الإنسانية من المجتمع الدولي، موضحًا أن العالم لا يمكن أن يظل متفرجًا أمام مأساة الأطفال والمدنيين في غزة.

مبادرة ملموسة: مباراة فلسطين في كتالونيا

لم يكتفِ جوارديولا بالكلام، بل اتخذ خطوة عملية للتضامن. دعا الجماهير في برشلونة والعالم لحضور مباراة ودية بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين، المزمع إقامتها يوم 18 نوفمبر 2025 على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس.

وقال جوارديولا: “برشلونة، مدينة السلام … إنها أكثر من مجرد مباراة؛ إنها صرخة تضامن وتكريم لأرواح أكثر من 400 رياضي فلسطيني قُتلوا في غزة.”

وأوضح أن جميع عائدات التذاكر ستُخصص لدعم المشاريع الإنسانية في فلسطين، ما يحوّل المباراة إلى منصة فعلية للتضامن والمساعدة، وليس مجرد حدث رياضي.

الرياضة كمنصة للتضامن الإنساني

من خلال هذه المبادرة، يبرز جوارديولا رؤيته بأن الرياضة ليست مجرد كرة قدم، بل أداة لرفع الصوت ضد الظلم، لدعم الضحايا، وللتعبير عن التضامن الإنساني، خصوصًا الأطفال الذين يمثلون مستقبل غزة.

مواقف جوارديولا الأخيرة تذكّر العالم بأن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية فقط، بل مسألة إنسانية عاجلة، تتطلب التحرك والدفاع عن الأطفال الأبرياء الذين يدفعون ثمن الحصار والحرب منذ ولادتهم.