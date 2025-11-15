بلدية غزة تطلق حملة "حنعمرها تاني" لإعادة إعمار المدينة بعد الحرب

أطلقت بلدية غزة، بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة غزة، وبالتعاون مع فرق شبابية ومؤسسات المجتمع المدني، حملة "حنعمرها تاني" ضمن جهود مشتركة لإعلان انطلاقة العمل لإعادة إعمار غزة.

وشارك في فعالية الإطلاق، التي جرت على مفترق السرايا، رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، ورئيس الغرفة التجارية م. عائد أبو رمضان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الوجهاء، وحشد كبير من المبادرين والنشطاء والمواطنين.

وقال رئيس البلدية: "ننطلق اليوم من جديد لنعلن أن غزة ستعود جميلة كما كانت، رغم أنهم أرادوا لنا التهجير والموت، ورغم حرب التجويع التي عشناها، لكن شعبنا صمد رغم كل التضحيات".

وأكد أن غزة ستنهض من جديد بجهود أبنائها، من الشباب والشيوخ، وأن فلسطين ستبقى فلسطين.

وأضاف أن هذه الحرب كانت حرب إبادة استهدفت الحجر والبشر، وأن هذه الحملة ستثبت قدرة شعبنا على إعادة بناء نفسه لتعود غزة بكبريائها وجمالها.

وأشار إلى أن الحملة رسالة أمل لشعبنا الفلسطيني، مفادها أننا سنكون جنبًا إلى جنب ويدًا بيد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، كما أنها رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني حيّ، يستحق الحياة، وقادر على إعادة بناء ذاته بسواعد أبنائه ودعم أشقائه وأصدقائه.

من جانبه، أكد أمجد الشوا أن شعبنا، في هذا اليوم "يوم الاستقلال"، يعلن أنه قادر على إعادة بناء ذاته، وأن حرب الإبادة والقتل والدمار لن توقف مسيرته نحو البناء والحرية والاستقلال.

وأضاف أن غزة ستُعمَّر من جديد، وأن رفح وبيت حانون وبيت لاهيا وكل غزة ستعود كما كانت، وأن شعبنا سيبقى متجذّرًا في أرضه.

كما أشار إلى أن الحملة تأتي بتنسيق مشترك بين بلدية غزة والغرفة التجارية، وأنها رسالة تؤكد وحدة شعبنا في مسيرة البناء والإعمار، لافتًا إلى أن الحملة ستستمر حتى إعادة بناء غزة كما كانت.

بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية عائد أبو رمضان: "نلتقي اليوم في ذكرى يوم الاستقلال لنرفع شعار الأمل والحياة لشعبنا، فغزة تستحق الحياة، وإعادة الإعمار تتطلب أن نقف صفًا واحدًا، وغزة التي اعتادت النهوض ستنهض هذه المرة أيضًا".

وأضاف أن الحملة ليست مجرد شعار، بل انطلاقة حقيقية تهدف إلى زرع الأمل لدى شعبنا، داعيًا المجتمع الدولي وكافة المنظمات إلى دعم الشعب الفلسطيني في مسيرته نحو الإغاثة والإعمار، وتمكينه من العيش بكرامة وحرية وسلام.

وشهدت الحملة تنفيذ أعمال زراعة أشجار وإزالة نفايات في شارع عمر المختار، فيما ستتواصل أنشطة وفعاليات إضافية خلال الأيام القادمة بمشاركة مؤسسات مختلفة، لتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة البناء والإعمار.