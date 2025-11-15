أمن المقاومة بغزة يكشف: متخابر تسبّب في مقتل عائلته ببلاغ كاذب للاحتلال

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

أعلنت منصة "الحارس" عن تصريح أمني كشف أن متخابرًا مع العدو كان سببًا في استشهاد زوجته وأولاده، بعد أن سلّم نفسه لأمن المقاومة قبل أسابيع.

وأوضح قائد في أمن المقاومة بغزة، أن المتخابر قدّم لمخابرات العدو معلومات كاذبة عن منزله، ما أدى إلى استهدافه بغارة أدت إلى استشهاد زوجته وأطفاله.

وأكد القائد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإفصاح عبر منصة "الحارس" عن تفاصيل القضية كاملة، مشددًا على أن المقاومة ستلاحق كل خائن مهما كانت الظروف، في الوقت الذي تبقى فيه يد المقاومة الرحيمة ممدودة لكل متخابر يقرر العودة إلى حضن شعبه.

