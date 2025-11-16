المرصد الأورومتوسطي يدين احتجاز السلطات الكندية رئيس مجلس أمنائه وزوجته

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة عقب احتجاز السلطات الكندية رئيس مجلس أمنائه البروفيسور "ريتشارد فولك" وزوجته البروفيسورة "هلال إلفير" في مطار "تورونتو بيرسون"، وإخضاعهما للتحقيق بشبهة تهديد الأمن القومي، بعد مشاركتهما في "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا".

وأدان المرصد الاحتجاز التعسفي، واصفًا إياه بانتهاك للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل وحماية الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح المرصد أن الاستجواب تركز على نشاطهما الحقوقي والمواقف المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قبل أن يُفرج عنهما بعد أربع ساعات ويسمح لهما بدخول كندا.

وأشار المرصد إلى أن التعامل مع خبير دولي مرموق كـ"فولك" وزوجته على أنه تهديد أمني يعكس نهجًا متصاعدًا لقمع الأصوات الحقوقية والأكاديمية التي تنتقد جرائم إسرائيل في غزة. ودعا الحكومة الكندية إلى تقديم اعتذار رسمي وتعويضهما، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول الواقعة، وضمان عدم تكرارها.

كما طالب المرصد بوقف جميع أشكال التعاون العسكري والسياسي مع إسرائيل، ودعم المجتمع الدولي لمبادرات مثل "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا" التي تهدف إلى مساءلة الدول المتورطة في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.