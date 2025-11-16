هيئة البترول والغاز تعلن إدخال شاحنات غاز جديدة وتستكمل توزيع الحصص على المواطنين

أعلنت هيئة البترول والغاز، اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، عن إدخال 4 شاحنات محمّلة بالغاز عبر المعبر، من أصل 6 شاحنات كانت قد توجّهت صباح اليوم، فيما تمت إعادة شاحنتين فارغتين دون تحميل.

وأكدت الهيئة أن عملية التوزيع ستتم وفق الكشوفات المُعلنة مسبقًا، وعلى النحو الآتي:

من كشف 11/11: لمحافظتي غزة والشمال.

ما تبقى من كشف 4/11: لمحافظة خان يونس.

من كشف 17/11: لمحافظتي الوسطى وخان يونس.

وأوضحت الهيئة أن الكميات التي دخلت اليوم ستغطي احتياجات نحو 8,882 مستفيدًا موزعين على مختلف محافظات القطاع، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان وصول الغاز إلى المواطنين وفق الآليات المعتمدة.

وشددت الهيئة على أنها تواصل جهودها لتأمين تدفق الإمدادات وتخفيف الأزمة، داعية المواطنين إلى الالتزام بمواعيد الاستلام المحددة وفق الكشوفات.