حالة الطقس في فلسطين.. تباين بين دفء النهار وبرودة الليل خلال الأيام القادمة

أصدر الراصد الجوي ليث العلامي التحديث الجوي الأسبوعي، موضحاً أن البيانات المستخرجة من النماذج العددية تشير إلى اندفاع كتل هوائية قطبية شديدة البرودة نحو جنوب أوروبا وأجزاء من شمال دول المغرب العربي خلال الأيام القادمة.

هذا الاندفاع يؤدي—بحكم المنظومة الجوية—إلى دفع هواء أكثر دفئاً نحو شرق البحر المتوسط، في ما يُعرف بردّة الفعل العكسية في الغلاف الجوي، ما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة.

وبناءً على ذلك، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع بقاء الطقس مستقراً بشكل عام. ويُتوقع خلال هذه الفترة نشاط متقطع للرياح الشرقية الجافة، والتي تزيد من الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، رغم ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

وعلى المدى القريب، لا تلوح في الأفق أي منخفضات جوية معتبرة، فيما تتجه الأنظار بحذر نحو بداية شهر ديسمبر/كانون أول لاحتمالية حدوث تغيّر على المنظومة الجوية.