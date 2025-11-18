عطل تقني في "كلاودفلير" يعطل عشرات المواقع الإلكترونية

توقفت العديد من المواقع الإلكترونية، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب عطل تقني ضرب شركة "كلاودفلير"، التي تُعتبر من أهم مزودي البنى التحتية الرقمية حول العالم.

وواجه المستخدمون عند محاولة الدخول إلى منصات مثل "إكس"، وموقع تقييم الأفلام Letterboxd"" رسالة خطأ تفيد بوجود خلل في "كلاودفلير" يمنع تحميل الصفحات.

وطال العطل أيضًا موقع "Down Detector" المختص برصد الأعطال التقنية، حيث واجه هو الآخر مشاكل قبل أن يتمكن من عرض ارتفاع عدد البلاغات المفاجئ.

وأصدرت "كلاودفلير" بيانًا مقتضبًا أكدت فيه معرفتها بالمشكلة وأنها تعمل على التحقيق، مشيرة إلى تأثر عدد كبير من عملائها، لكنها لم توضح سبب العطل أو موعد حله.

وبدأت البلاغات بالتصاعد حوالي الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت لندن، فيما استطاعت بعض المواقع استعادة عملها جزئيًا بعد تحديث الصفحات.

ويشمل العطل مواقع غير مترابطة بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادها على خدمات "كلاودفلير" في تشغيل وحماية بنيتها التقنية من الهجمات الإلكترونية وحركة المرور الكبيرة.

وتشابه هذه الحادثة أعطالًا سابقة حصلت مع مزودي خدمات كبار مثل Amazon Web" Services"، حيث يؤدي خلل واحد في البنية التحتية إلى توقف مواقع كثيرة حول العالم، حتى تلك التي لا يعي المستخدمون اعتمادها عليها.