الإعلامي الحكومي: توثيق 393 خرقًا لوقف إطلاق النار و279 شهيدًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 393 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، وذلك حتى مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 279 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 652 آخرين.

وقال المكتب في بيان إن هذه الخروقات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الملحق باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن من بين الشهداء أطفالًا ونساءً وكبار سن، إضافة إلى 35 مواطنًا تم اعتقالهم خلال عمليات توغل واقتحام نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع.

وبحسب البيان، فقد شملت الاعتداءات 113 عملية إطلاق نار مباشر باتجاه المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و17 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية تجاوزت خلالها القوات الخط الأصفر المؤقت، إضافة إلى 174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، و85 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأنشطة العسكرية "تعكس نهجًا ممنهجًا يهدف إلى توسيع رقعة الدمار وفرض وقائع جديدة على الأرض، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف".

ودعا المكتب الأطراف الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة والوسطاء المعنيون ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار الخروقات "يهدد جهود التهدئة ويقوّض فرص تحقيق الاستقرار".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الضغط الدولي الجاد هو السبيل الوحيد لضمان حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الميدانية".