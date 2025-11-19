قائد منتخب فلسطين: "الفدائي منتخب الوطن العربي وسيحظى بدعم كافة المشجعين في كأس العرب 2025"





مع ترقب انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025™، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة أفضل المنتخبات العربية، قال مصعب البطاط، قائد المنتخب الفلسطيني، أن قيادة منتخب بلاده في البطولة المرموقة ينبع من هدف أكبر يتجاوز مجرد المشاركة في المباريات، ويتمثل في تأكيد وجود فلسطين في المحافل العالمية.



وأعرب البطاط عن فخره واعتزازه باللعب في صفوف أسود كنعان، مؤكداً أن منتخب فلسطين يختلف عن أي منتخب عربي آخر حيث يعتبر ممثلاً للشعب الفلسطيني، كما يعتبر منتخب الوطن العربي بأكمله ويحظى بدعم كافة المشجعين. وأضاف: "فخور باللعب في صفوف منتخب فلسطين في مونديال العرب الذي نرى فيه منصة ننقل من خلالها أصوات أبناء شعبنا إلى العالم، ولفت الانتباه لصمودهم وتمسكهم بحقوقهم."



ويسعى أسود كنعان إلى ضمان مكانهم بين المنتخبات الستة عشر المتأهلة لكأس العرب FIFA قطر 2025™ في مباراة التصفيات الحاسمة التي تجمعهم مع نظيرهم الليبي والتي تقام قبل البطولة في 25 نوفمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد ثاني بن جاسم، وإذا حالفهم الحظ، سينضمون للمجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر وتونس والفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان.



وأشار البطاط الذي يلعب كظهير أيمن في نادي قطر، أن تأهل منتخب فلسطين في البطولة سيشكل فرصة رائعة يشهد فيها الجميع تظاهرة رياضية تتجلى فيها معاني الوحدة والأخوة بين المشجعين العرب.



وتابع البطاط، الذي صنع التاريخ عندما قاد منتخب فلسطين إلى أول تأهل له على الإطلاق إلى دور ثمن النهائي في كأس آسيا AFC قطر 2023: "أتقدم بجزيل الشكر لدولة قطر على استضافة بطولات عالمية المستوى مثل بطولة كأس العرب والتي تشكل مساحة للتعبير عن مشاعر الوحدة بين المشجعين العرب، وتضامنهم مع فلسطين".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً: "في البطولة التاريخية كأس العالم FIFA قطر 2022، شاهدنا كيف كانت أعلام فلسطين حاضرة في الملاعب على الرغم من عدم مشاركة منتخب فلسطين، وشاهدنا المشجعين يرفعون الأعلام ويهتفون لفلسطين، ما جعلني أشعر بالسعادة والفخر لرؤية علم بلادي في المدرجات في كل مباراة."



وتابع: "إذا كان الوضع كذلك في كأس العالم قطر 2022، فلا شك أن الأجواء في الملاعب ستكون مدهشة إذا تأهل المنتخب الفلسطيني للمشاركة في مونديال العرب قطر 2025. سنلعب من أجل وطن يعيش في قلوب وعقول المشجعين العرب وسنحظى بدعمهم طوال البطولة".



وتقام مباراة افتتاح البطولة في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في استاد البيت، وتشهد لقاءً بين المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف والفائز من مباراة فلسطين وليبيا. أما المباراة النهائية، فتقام يوم 18 ديسمبر، الساعة 7:00 مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني. وتضم الاستادات الأخرى التي ستستضيف مباريات البطولة، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، واستاد 974.



وتأتي استضافة كأس العرب FIFA قطر 2025™ ضمن سلسلة من الأحداث الكروية العالمية التي تشهدها دولة قطر هذا العام بدءاً ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ المنعقدة حالياً وتختتم في 27 نوفمبر الجاري، كما تستعد البلاد لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.

