وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء و33 إصابة خلال 48 ساعة

أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحة أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 7 شهداء (5 شهداء جدد و2 حالة انتشال) و33 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، نتيجة الظروف الميدانية الصعبة.

وأوضح التقرير أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت إجمالي الشهداء: 280، وإجمالي الإصابات: 672، وإجمالي حالات الانتشال: 571

ولفتت الوزارة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 أدى إلى ارتقاء 69,513 شهيدًا و170,745 إصابة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي يتعرض له القطاع.