الصحة العالمية: تعافي أطفال غزة سيستغرق وقتًا طويلًا

الرسالة نت - غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تعافي الأطفال في قطاع غزة بعد الحرب سيستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف غيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن "الأطفال في غزة يتنفسون لحظات من الهدوء أخيرًا بعد عامين من العنف".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الهش منح الأطفال فرصة للتنفس والتواصل واللعب، بل وحتى البدء بالتعافي.

وتابع "لكن الصدمات والإصابات والحزن والطفولة الممزقة ستستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي".

وأكد غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تدعم على الأرض إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي وتوسيع خدمات الصحة النفسية للأطفال.

ودعا إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار مما يؤدي إلى سلام دائم

