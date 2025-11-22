البطاقة الحمراء لإسرائيل: احتجاجات في إيطاليا رفضاً لمشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، أمس الجمعة، تظاهرات حاشدة قبيل مباراة فريق فيرتوس بولونيا أمام مكابي تل أبيب ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ)، حيث عبّر الآلاف عن رفضهم لمشاركة الفرق "الإسرائيلية" في المنافسات الرياضية الدولية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، احتشد المحتجون في ساحة "ماجيوري" وسط المدينة، رافعين لافتات تحمل شعارات أبرزها: "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين باستبعادها من الفعاليات الرياضية على خلفية ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين" في قطاع غزة. وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع فلسطين، بينها "الحرية لفلسطين".

وخلال المظاهرة، اندلع احتكاك بين عدد من المشاركين وقوات الأمن، التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، في حين أقام بعض المحتجين حواجز باستخدام صناديق القمامة وأشعلوا المشاعل ردًا على تدخل الشرطة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مظاهرات مماثلة شهدتها مدينة ميلانو، الخميس الماضي، قبيل مباراة أولمبيا ميلانو أمام فريق هابويل "الإسرائيلي" في إطار منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، ما يعكس اتساع موجة الرفض الشعبي لمشاركة الفرق "الإسرائيلية" في الفعاليات الرياضية الإيطالية والدولية.

وفي وقت سابق في إسبانيا، شهدت برشلونة ومدريد مسيرات دعت إلى تجميد عضوية الفرق الإسرائيلية في البطولات القارية. وفي اليونان، اندلعت احتجاجات أمام صالات مباريات الدوري الأوروبي خلال مشاركة فرق "إسرائيلية"، تخللها هتافات تطالب بطردها من المنافسات.

كما شهدت تركيا مظاهرات حاشدة في إسطنبول وأنقرة، وصلت إلى حد مطالبة الاتحاد التركي بمقاطعة أي مباريات تضم فرقًا إسرائيلية.

وفي المملكة المتحدة، تجمّع ناشطون مراراً أمام الملاعب الرياضية لمطالبة الاتحادات بفرض عقوبات رياضية على إسرائيل أسوة بالعقوبات التي فرضت سابقًا على دول أخرى بسبب انتهاكات إنسانية.