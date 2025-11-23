عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

3 شهداء في عدوان (إسرائيلي) على الضاحية الجنوبية لبيروت

الرسالة نت

أفادت مصادر محلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بارتقاء 3 شهداء و25 جريحاً في حصيلة أولية وغير نهائية للعدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ أعمال الإغاثة لا تزال متواصلة في موقع الاستهداف.

 

وتم تنفيذ الغارة بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة، قبل استهداف مبنى سكني في حارة حريك بشكل مباشر، مما تسبب في أضرار للمبنى المستهدف والمباني المجاورة، وقد جرى إخماد الحريق في الطبقتين اللتين طالتهما الغارة.

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

 

وأشار شهود إلى أن الغارة استهدفت الطبقتين الرابعة والخامسة من مبنى مؤلف من 10 طوابق في شارع العريض، فيما حلّقت مسيّرات إسرائيلية بكثافة وعلى علو منخفض فوق المنطقة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308333

كلمات مفتاحية

عدوان بيروت

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر