3 شهداء في عدوان (إسرائيلي) على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مصادر محلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بارتقاء 3 شهداء و25 جريحاً في حصيلة أولية وغير نهائية للعدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ أعمال الإغاثة لا تزال متواصلة في موقع الاستهداف.

وتم تنفيذ الغارة بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة، قبل استهداف مبنى سكني في حارة حريك بشكل مباشر، مما تسبب في أضرار للمبنى المستهدف والمباني المجاورة، وقد جرى إخماد الحريق في الطبقتين اللتين طالتهما الغارة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

وأشار شهود إلى أن الغارة استهدفت الطبقتين الرابعة والخامسة من مبنى مؤلف من 10 طوابق في شارع العريض، فيما حلّقت مسيّرات إسرائيلية بكثافة وعلى علو منخفض فوق المنطقة.