الدفاع المدني: انتشال رفات 14 شهيدًا من عائلة أبو حامدة في مخيم المغازي

أعلن الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه وبالتعاون مع لجنتي الطوارئ وإدارة "جثامين الشهداء" في المحافظة الوسطى، تمكنت من انتشال رفات 14 شهيدًا من تحت أنقاض منزل سكني استهدفه الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة بينما كان قاطنوه داخله، في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي.

وأوضح في بيان صحفي، أن المنزل المستهدف يعود لعائلة أبو حامدة، وكان مكوّنًا من ثلاثة طوابق قبل أن يُسوّى بالكامل بالأرض بفعل القصف.

وأشار إلى أنه جرى التعرف على الشهداء من قبل ذويهم، وبينهم أطفال ونساء، قبل نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لدى قسم الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لدفنهم.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه ستواصل عمليات البحث عن جثامين الشهداء الذين ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، رغم الصعوبات الشاقة وانعدام المعدات اللازمة.