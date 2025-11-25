حماس: تصعيد الاحتلال لملاحقة المقاومين واغتيالهم يعكس حالة رعب من تصاعد المقاومة في الضفة

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن تصعيد الاحتلال لعمليات الملاحقة والاقتحام والاغتيال بحق المقاومين يشكل دليلاً على حالة الرعب التي يعيشها، والهواجس الأمنية التي تسيطر عليه من استمرار مدّ المقاومة في الضفة الغربية.

وأشار شديد إلى أن الحركة تنعى الشهيد المطارد سلطان نضال عبد العزيز من قرية باقة الحطب، الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح في قرية مركة، وهو منفذ عملية “الشاكوش” قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية، مؤكدًا أن نماذج المقاومين الأبطال ستبقى حاضرة، وهي التي ترسم لشعب فلسطين مسار الثبات والتحدي ومقارعة الاحتلال.

وأضاف شديد أن الاحتلال لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني مهما تمادى في بطشه وإجرامه، ومهما لجأ إلى القوة المفرطة والاغتيال والاعتقال لتحقيق مخططاته بالضم والتهجير.

وشدد القيادي على أن دماء الشهداء ستظل وقودًا لمسيرة الصمود والمواجهة، مؤكدًا أن المقاومة ماضية بكل عزم، وأن إرادتها لن تنكسر أمام آلة القتل الصهيونية حتى نيل الحقوق والحرية.