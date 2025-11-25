وزارة الصحة: وصول 17 شهيدًا و16 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة وصول 17 شهيدًا (3 شهداء جدد و14 انتشال) و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 345، وإجمالي الإصابات 889، وإجمالي حالات الانتشال 588.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,775 شهيدًا و170,965 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.