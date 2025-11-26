صحة غزة: 10 شهداء خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 69,785 شهيدًا

قالت وزارة الصحة بغزة يوم الأربعاء، إن 10 شهداء بينهم شهيدين جديدين و8 شهداء نتشال، وصلوا مشافي غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 347 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 889 مصابًا، وإجمالي الانتشال 596 شهيدًا.

وحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,785 شهيدًا 170,965 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.