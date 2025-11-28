حماس: العدوان "الإسرائيلي" على سوريا يؤكد مساعي الاحتلال لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا فجر اليوم، بالتزامن مع استمرار القصف على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، تمثل دليلاً جديدًا على سعي الاحتلال لتوسيع دائرة عدوانه في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف قاسم أن “حكومة الاحتلال، بسلوكها العدواني المتصاعد، تشكل السبب الحقيقي وراء حالة عدم الاستقرار الإقليمي”، مشددًا على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية “يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وعمليًا قادرًا على وضع حد لعربدة هذه الحكومة المتطرفة”.

وأكد المتحدث باسم حماس أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الهجمات “فرض معادلات جديدة بالقوة وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر”، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.