جماهير الإفريقي تُحوّل مباراة ودية إلى تظاهرة دعم للمقاومة وغزة في ملعب رادس

احتفل جمهور النادي الإفريقي التونسي مساء الجمعة بمشهد استثنائي في ملعب حمادي العقربي برادس، حيث تحوّلت المدرجات إلى لوحة تضامنية ضخمة مع فلسطين والمقاومة في غزة، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي امتزجت فيها الروح الرياضية بالموقف الإنساني والوطني.

وامتلأت مدرجات الاستاد بأعلام فلسطين وتونس التي رفرفتها الجماهير على امتداد اللقاء الذي جمع النادي الإفريقي بفريق نجوم القدس، المؤلف أساسًا من لاعبي نادي جبل المكبّر المقدسي، والمدعّم بعدد من اللاعبين الفلسطينيين.

ومنذ لحظاتهم الأولى داخل الملعب، عبّر أنصار الإفريقي عن تضامن واسع مع القضية الفلسطينية، إذ ارتفعت الهتافات المساندة لفلسطين في مختلف أرجاء المدرجات، مرددين الأغاني والشعارات التي تؤكد وقوف الشعب التونسي التاريخي إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ولم تقتصر المظاهر التضامنية على رفع الأعلام فقط، بل شملت أيضًا لافتات ضخمة حملت رسائل سياسية وإنسانية تعبّر عن دعم الغزيين والقدسيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وقد شارك اللاعبون الفلسطينيون في هذا المشهد اللافت، حيث حضر فريق نجوم القدس إلى ملعب رادس في واحدة من المحطات الرياضية الرمزية التي تمنح لاعبي فلسطين فرصة للظهور والتفاعل مع جماهير داعمة تُدرك قيمة الرياضة في الدفاع عن القضايا العادلة.

ولاقى الفريق استقبالًا حارًا من جماهير الإفريقي التي صفّقت مطولًا للاعبين الفلسطينيين أثناء دخولهم أرضية الميدان.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مبادرات عدة تشهدها الملاعب العربية والدولية خلال الأشهر الأخيرة، تعبيرًا عن موجة تضامن شعبي واسعة مع فلسطين، لاسيما في ظل ما تشهده غزة من ظروف إنسانية قاسية.

ورغم الطابع الودي للمباراة، إلا أن الأجواء حملت رمزية كبيرة، إذ تحوّل الملعب إلى فضاء يجمع بين الرياضة والموقف الأخلاقي، ويؤكد قدرة الجمهور التونسي، وجماهير الإفريقي تحديدًا، على تحويل المباريات إلى رسائل تضامن تتجاوز الحدود.