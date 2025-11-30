غزة: 357 شهيداً و903 مصابين خلال 50 يوماً من خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي رقم (1026) عن حصيلة خطيرة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل 50 يوماً، مؤكداً أن الاحتلال ارتكب 591 خرقاً موثّقاً حتى مساء السبت 29 نوفمبر 2025، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الملحق باتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح البيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 357 مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب اعتقال 38 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام داخل المناطق السكنية.



وبيّن المكتب أن اعتداءات الاحتلال تنوّعت بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و25 عملية توغل داخل الأحياء السكنية والمزارع متجاوزة الخط الأصفر المؤقت، إضافة إلى 280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، فضلاً عن 118 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية، ما اعتبره «سياسة عقاب جماعي ممنهجة» تهدف إلى توسيع الدمار وتهديد الأمن والاستقرار في القطاع.



وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه:



إدانته الشديدة لهذه الخروقات المتواصلة التي تنتهك حقوق المدنيين وتنسف أي التزامات قانونية أو أخلاقية تجاه وقف إطلاق النار.



تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية المترتبة على هذه الانتهاكات، محذراً من أن استمرارها سيُفشل أي محاولات دولية للحفاظ على التهدئة.



دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالتطبيق الصارم لبنود الاتفاق.



التأكيد أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، وأن الضغط الدولي الجاد هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.





وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لحماية المدنيين ووضع حد لتصاعد الانتهاكات في قطاع غزة.