انفوجرافيك:
قوات الاحتلال قتلت 130 طفلا و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة
01 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:29 ص
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
وقف اطلاق النار
انتهاكات الاحتلال
47 يومًا من الانتهاكات في غزة .. إسرائيل قتلت 350 فلسطينيا منهم 130 طفلا و54 امرأة
انفوجرافيك:
322 طفلًا استشهدوا بغزة منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار
أخبار رئيسية
الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة
بدران: الاحتلال يتهرب من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار
دماء أبناء الوفد المفاوض في غزة تفضح رواية "التقصير والبيع"
مركز حماية الصحفيين: جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي لصحفي فلسطيني داخل معتقل “سديه تيمان”
منتخب فلسطين في كأس العرب 2025 .. حين تتحول كرة القدم إلى نافذة للحياة وسط دخان الحرب
السيطرة على أراضٍ استراتيجية الاحتلال في العاصمة المحتلة!
انهيار البنية التحتية يحول القطاع إلى مأساة صحية!
انفوجرافيك:
لماذا يركز الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة المحتلة ؟
انفوجرافيك:
كيف يجمع الاحتلال معلومات عن المقاومين؟
انفوجرافيك:
📊 | القتل المتعمَّد خارج نطاق القانون.. نمط إسرائيلي متصاعد
