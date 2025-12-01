الأخبار
انفوجرافيك:
لماذا يركز الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة المحتلة ؟
01 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:30 ص
الرسالة نت
.
شمال الضفة
عمليات الاحتلال
اجتياج الضفة
متعلقات
لماذا يركز الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية؟
لماذا يركّز الاحتلال في عملياته على مدينة جنين ومخيمها؟ خبير عسكري يُجيب
أخبار رئيسية
الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة
بدران: الاحتلال يتهرب من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار
دماء أبناء الوفد المفاوض في غزة تفضح رواية "التقصير والبيع"
مركز حماية الصحفيين: جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي لصحفي فلسطيني داخل معتقل “سديه تيمان”
منتخب فلسطين في كأس العرب 2025 .. حين تتحول كرة القدم إلى نافذة للحياة وسط دخان الحرب
السيطرة على أراضٍ استراتيجية الاحتلال في العاصمة المحتلة!
انهيار البنية التحتية يحول القطاع إلى مأساة صحية!
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الفيفا ورئيس اليويفا بتهمة المساعدة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
انفوجرافيك:
حفّار واحد فقط لانتشال أكثر من 10 جثمان تحت الأنقاض في قطاع غزة!
انفوجرافيك:
قوات الاحتلال قتلت 130 طفلا و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة
