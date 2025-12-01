من التضامن إلى الفاعلية الإقليمية.. هل تصبح تركيا لاعباً رئيسياً في إعادة إعمار غزة؟

في أعقاب الحرب غزة، تبدو ملامح "اليوم التالي" للقطاع في طور رسم جديد، حيث تبرز جمهورية تركيا كلاعب إقليمي يسعى لتحويل تضامنه الرمزي مع القضية الفلسطينية إلى فاعلية ملموسة — إعادة إعمار، دعم إنساني، حضور دبلوماسي — ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى جدّية هذا الدور، وفرصه وقيوده.

وهذا ما تستعرضه ورقة "تحليل استراتيجي" جديدة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، بعنوان "من التضامن إلى الفاعلية الإقليمية: مستقبل الدور التركي في غزة بعد الحرب".

لماذا تركيا اليوم؟ مؤهلات ودوافع

وفق الورقة، تمتلك تركيا مزايا فريدة تجعلها مرشّحًا للدور: علاقات تاريخية مع الساحة الفلسطينية، اتصالات مع الفصائل، وقدرة على النفوذ الإقليمي عبر أدوات دبلوماسية، إنسانية وتنموية — ما يجعلها في موقع أيسر من كثير من الدول.

وعلى الأرض، بدأت أنقرة خطوات عملية: فتح ممر إنساني إلى غزة، مد خطوط مساعدات عبر مصر، والتعهد بالمشاركة في إعادة الإعمار. في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة التركية أن أنقرة "ستخطو خطوة" لإعمار غزة، بالتعاون مع دول الخليج.

سيناريوهات مستقبلية: كيف يمكن أن يبدو الدور التركي؟

وتقدّم الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة:

1. انخراط شامل لجميع اللاعبين — مشاركة الكيان الإسرائيلي، الدول العربية، وفلسطينيين في مشروع إعادة إعمار غزة تحت إطار دولي/عربي ـ فلسطيني.

2. مبادرة تركية قطرية — في حال غياب توافق عربي أو رفض إسرائيلي، تقود تركيا (مع قطر ربما) مشروعًا لإعادة الإعمار والدعم عبر إطار إقليمي محدود.

3. الجمود / دور محدود — في حال فشلت أي مبادرات، يقتصر دور تركيا على مساعدات إنسانية أو شكلية، دون إدارة حقيقية أو تأثير استراتيجي.

التقرير يُرجّح أن المبادرة التركية القطرية تبدو الأكثر احتمالًا في المدى القريب، نظرًا للفراغ الذي يتركه تردّد بعض الدول، والرفض الإسرائيلي للدور التركي الكامل.

التحديات والقيود

ورغم استعداد تركيا للمساهمة، لا تزال هناك رفض إسرائيلي واضح لمشاركتها، خصوصًا في القوات الأمنية أو قوة "تثبيت سلام/استقرار" في غزة.

كذلك هناك مخاوف عربية حيث أن بعض الدول قد ترى في حضور تركي واسع تهديدًا لتوازن النفوذ الإقليمي، أو تنافسًا على الإدارة بعد الحرب.

كما أن الحاجة لتمويل ضخم لإعادة إعمار غزة ستكون مكلفة جسيمة، ما يتطلب دعمًا عربيًا – دوليًا، وتخطيطًا دقيقًا — ليس فقط إعمارًا، بل بنى تحتية، خدمات، أمن، إدارة.

توصية إلى الفلسطينيين

والورقة تدعو الفصائل والسلطة والمجتمع المدني إلى: توحيد موقف فلسطيني وطني يرحّب بدور تركي، والتركيز على البعد الإنساني والتنمية (إعمار، خدمات، دعم اجتماعي) بدلاً من الأدوار الأمنية، وتشكيل آليات شفافة لإدارة المساعدات، تضم الفصائل والسلطة والمجتمع المدني، لضمان توزيع عادل وفعّال، والانخراط مع تركيا ودول داعمة ومؤسسات دولية لتأمين التمويل، الخبرة، والشراكة.

خلاصة الورقة

ترسم الورقة أفقًا محفوفًا بالتحديات، لكنه يفتح أيضاً نافذة أمل أمام غزة: طالما أن تركيا تمتلك الإرادة، والقدرة، وتوفر شراكات محتملة، فمن الممكن أن يتحول دورها من تضامن شعبي وسياسي إلى فاعلية إقليمية حقيقية تسهم في إعادة إعمار غزة، وتضعها ضمن معادلة إقليمية جديدة، وهذا الدور لن يكون تلقائيًا، بل يحتاج إلى حكم فلسطيني ذكي، تنسيق عربي – دولي، ورؤية واضحة لإدارة ما بعد الحرب.

المركز الفلسطيني للدراسات السياسية مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على تحليل تطورات الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي والديناميات الإقليمية، وتقديم دراسات استراتيجية، توصيات سياسات، وتحليلات موضوعية تستهدف صناع القرار الفلسطيني والعربي والدولي.