عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ردًا على جرائم الاحتلال… إصابة مستوطنين في عملية طعن شمال رام الله

ردًا على جرائم الاحتلال… إصابة مستوطنين في عملية طعن شمال رام الله
ردًا على جرائم الاحتلال… إصابة مستوطنين في عملية طعن شمال رام الله

الرسالة نت

أعلنت مصادر عبرية، صباح يوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطنين اثنين جراء عملية طعن في عطيرت قضاء رام الله.

وأوضحت المصادر أن مستوطنين أصيبا في عملية طعن قضاء رام الله، وجرى إطلاق النار على المنفذ. 

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استنفرت قواتها، بشكل كبير، على الطريق الواصل بين بلدتي عطارة شمالي رام الله، وأم صفا شمال غربي المدينة، بعد عملية الطعن.

وصرحت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها الطبية من الوصول لإصابة قرب قرية أم صفا، شمال غربي مدينة رام الله. لافتة النظر إلى أنه "جارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر للوصول للإصابة".

وكانت مجندة إسرائيلية أصيبت، مساء الاثنين، في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308515

كلمات مفتاحية

شمال رام الله إصابة مستوطنين في عملية طعن شمال رام الله عملية طعن شمال رام الله عطيرت قضاء رام الله عملية طعن في عطيرت قضاء رام الله

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من إسرائيليات

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر