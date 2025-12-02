الخارجية القطرية: مستمرون في العمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصارى، اليوم الثلاثاء، إن "جهود الوساطة بشأن اتفاق غزة مستمرة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وأضاف «الأنصاري» أن جهود الوساطة فى ما يتعلق باتفاق غزة مستمرة وخروقات الاتفاق «مثيرة للقلق».

وتابع: «نواصل مراقبة الاتفاق والعمل على منع انهيار وقف إطلاق النار الحالى، مؤكدًا لدينا ثقة بخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ودوره، ودور الوسطاء».

وأوضح: «نعمل على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق».

وأشار إلى أن «كل خرق للهدنة بغزة يمثل تهديدًا لها وإضعافا لأثرها ولكنها أطول هدنة رغم الخروق».

وفى قطاع غزة، واصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، إذ نسف مبانى فى حى التفاح شرقى مدينة غزة، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النيران على مناطق متفرقة فى القطاع.