استشهاد المصوّر الصحفي محمود وادي وارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 257

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 257 صحفيًا، وذلك بعد تأكيد استشهاد المصوّر الصحفي محمود وادي الذي كان يعمل مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن استهداف وادي يأتي ضمن سلسلة عمليات "القتل الممنهج" التي يتعرض لها الصحفيون في القطاع منذ بداية الحرب، مجددًا إدانته الشديدة لما وصفه بـ"جرائم الاغتيال المتعمدة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين".

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة ما يتعرض له الصحفيون في غزة، والتحرك للضغط على الاحتلال لوقف الاستهداف المستمر للعاملين في مجال الإعلام.

كما حمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والدول "المشاركة في الحرب" – من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية بالعمل على ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية، إلى جانب تكثيف الجهود لـحماية الصحفيين ووقف استهدافهم خلال تغطيتهم للأحداث في القطاع.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتعبير عن تعازيه لذوي الشهداء من الصحفيين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى من الإعلاميين.