مشعل: "إسرائيل" تُريد أن تُخضع كل المنطقة لسيطرتها ويجب حماية سلاح المقاومة

قال القيادي بحركة "حماس" خالد مشعل إن البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي، مؤكدًا رفض أي وصاية على غزة.

وأضاف مشعل في تصريح صحفي يوم السبت، "آن الأوان أن تقرر الأمة تحرير القدس واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وشدد على رفض كل أشكال الوصاية على غزة، مؤكدًا أن الفلسطيني هو من يحكم نفسه.

وعدّ أن الصورة الأقسى من حرب الإبادة وقفت لكن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمراً.

ونوه إلى وجوب حماية مشروع المقاومة وسلاحها.

وفي السياق، قال مشعل إنه يجب إنقاذ الضفة الغربية من التهويد والاستيطان والتهجير والوقوف إلى جانب شعبنا، والعمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

كما شدد على "أنه لا انتصار بدون وحدة أو شراكة وهذه دعوة للجميع ألا يحتكر القرار".

ودعا لمساعدة الجميع على بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج

وأعرب عن رفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، مبينًا أن "إسرائيل" لن تكون صديقة ولا عونا لأحد ولا جزءا من منظومة المنطقة.