يوروفيجن 2026… المقاطعة التي كشفت أزمة "إسرائيل" داخل أوروبا

لم تعد مسابقة يوروفيجن 2026 حدثًا موسيقيًا عابرًا كما اعتاد الأوروبيون رؤيتها. هذا العام تحوّل المهرجان الغنائي الأشهر إلى ساحة مواجهة سياسية وأخلاقية، بعدما أشعل قرار اتحاد البث الأوروبي السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة موجة غضب واسعة داخل القارة، انعكست في سلسلة من الانسحابات غير المسبوقة.

وأعلنت دول بارزة مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا وسلوفينيا انسحابها رسميًا، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ الخطوة ذاتها، في تطور وصفته وكالات الصحافة العالمية بأنه “الأكبر في تاريخ المسابقة”.

جاءت هذه المقاطعة على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلّفته من صدمة إنسانية في المجتمع الأوروبي، حيث اعتبرت عواصم أوروبية عديدة أن السماح لـ"إسرائيل" بالظهور على مسرح يوروفيجن بينما تتواصل الانتهاكات الموثقة بحق المدنيين يتعارض مع قيم المسابقة التي تقوم على “الوحدة واحترام الإنسان”.

وزاد من حدة الموقف ما نشرته صحف أوروبية في العامين الماضيين حول محاولات التأثير السياسي على تصويت يوروفيجن 2024 و2025 لصالح المشاركة الإسرائيلية، وهو ما غذّى إحساسًا عامًا بأن المسابقة باتت تُستخدم لتلميع صورة الاحتلال بدل أن تكون منبرًا فنيًا محايدًا.

وسرعان ما انعكس هذا الجدل في تغطيات إعلامية دولية سلطت الضوء على ما وصفته بـ“أخطر أزمة في تاريخ اتحاد البث الأوروبي”. فقد نقلت وكالة أسوشيتد برس أن ما يجري يمثل “أكبر مقاطعة سياسية قد تشهدها المسابقة منذ تأسيسها”، محذّرة من تداعيات طويلة الأمد على مستقبل الحدث.

أما قناة يورونيوز فأكدت أن مشاركة إسرائيل “لم تعد مقبولة أخلاقيًا”، مشيرة إلى أن مبادئ أساسية مثل احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة “تعرّضت لامتهان واضح” في سياق الحرب على غزة.

وبالتوازي مع ذلك، رأت فرانس 24 أن يوروفيجن دخلت “واحدة من أكبر الخلافات في تاريخها الحديث”، فيما تحدثت بي بي سي عن “شرخ عميق داخل عائلة يوروفيجن” ناتج عن انقسام الدول الأعضاء بشأن مشاركة "إسرائيل". ونقلت شبكة سي إن إن عن الحكومة السلوفينية قولها إن “وقف إطلاق النار ليس سلامًا… والناس ما زالوا يموتون”، معتبرة مشاركة "إسرائيل" استفزازًا أخلاقيًا لا ينسجم مع طبيعة المسابقة.

أما صحيفة الغارديان فقد وصفت المقاطعة بأنها “نقطة تحوّل تاريخية” و“التحدي الأكبر الذي يواجه المسابقة منذ نشأتها”.

من جهتها، اعتبرت نيويورك تايمز أن الأزمة قد تكون “بداية النهاية للمسابقة كما عرفها الأوروبيون لعقود”، في ظل الغضب الشعبي المتزايد تجاه مشاركة "إسرائيل".

وذهبت ABC News إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن يوروفيجن فقدت حيادها، وأن استخدام "إسرائيل" للمسابقة سياسيًا “يجعل الاستمرار في استقبال مشاركتها أمرًا غير أخلاقي”.

ويجمع مراقبون على أن ما يحدث في يوروفيجن هذا العام يمثل تحولًا بالغ الأهمية في المزاج الأوروبي تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

فالقارة التي ظلت لعقود تُظهر دعمًا ثقافيًا لـ"إسرائيل"، بدأت اليوم — تحت ضغط الرأي العام — في إعادة تقييم موقفها، ورفض ما بات يُعرف بـ“التطبيع الثقافي” مع دولة تواجه اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب في غزة. ومن زاوية تحليلية، تبدو يوروفيجن 2026 وكأنها مرآة لوجدان أوروبي جديد يتشكل، يُعيد رسم حدود العلاقة الثقافية والسياسية مع الاحتلال، ويضع الاعتبارات الأخلاقية في قلب النقاش العام.

وبذلك، لا تبدو أزمة يوروفيجن مجرد خلاف حول مشاركة دولة في مسابقة فنية، بل مؤشر على تحول تاريخي أعمق، يشي بتراجع غير مسبوق في شرعية "إسرائيل" الرمزية داخل أوروبا.

ومن الواضح أن هذه المسابقة التي طالما استخدمتها "إسرائيل" كمنصة لتلميع صورتها، تحولت هذا العام إلى مسرح يكشف حجم التآكل الذي تعانيه صورتها في القارة، وإلى دليل على أن جرائم غزة لم تعد قابلة للتجاوز… ولا للستر خلف أضواء الموسيقى..