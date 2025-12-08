المكتب الإعلامي بغزة يرفض حملة التحريض ضد منتخب فلسطين الوطني

هنأ المكتب الإعلامي الحكومي منتخب فلسطين الوطني "الفدائي" وجهازه الفني والإداري على إنجازه بصعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز أدخل الفرح إلى قلوب أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وجدد التأكيد على قدرة الفلسطيني على صناعة الأمل والتميّز رغم العدوان والحصار وظروف القهر التي يعيشها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن صعود المنتخب لم يرق للاحتلال الإسرائيلي، الذي سارع عبر أدواته الإعلامية وذبابه الإلكتروني وبعض الأصوات المرتزقة إلى شن حملة تحريض تستهدف المنتخب ولاعبيه وتشوه هذا الإنجاز الوطني.

واعتبر البيان أن هذه الحملة تعكس ضيق الاحتلال بكل ما يوحّد الفلسطينيين أو يعزز حضورهم الرياضي والثقافي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن منتخب "الفدائي" ملك لكل الفلسطينيين ويمثل الشعب بأكمله في الداخل والشتات، ويجسد روح الوحدة الوطنية والهوية الجامعة التي لا يستطيع الاحتلال وأعوانه ومرتزقته تشويهها أو تقويضها.

وأوضح أن أي تحريض ضد المنتخب الوطني، من أي جهة كانت، يشكّل خروجًا عن الصف الوطني وانحيازًا لرواية الاحتلال ومحاولاته ضرب وحدة الشعب ومعنوياته.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على ضرورة الدعم الكامل للمنتخب الوطني البطل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى موحدًا خلف منتخبه، وأن كل حملات التحريض والتشويه ستسقط أمام صمود وإصرار وإرادة الشعب الأصيل.