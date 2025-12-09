هتافات الجنود السوريين لغزة تُقلق تل أبيب… اجتماعات أمنية إسرائيلية عاجلة لفهم الدلالات والتداعيات

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنّ الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" عقدت خلال الساعات الماضية سلسلة اجتماعات سرية وعاجلة لبحث ما وصفته بـ «الحدث غير المألوف» المتمثل في تداول مقطع فيديو يُظهر جنودًا سوريين يهتفون لغزة خلال مراسم في ذكرى سقوط نظام بشار الأسد في إحدى مناطق الجنوب السوري.

ووفقًا لإذاعة الجيش، فإنّ دوائر الأمن الإسرائيلية، بما فيها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية، ناقشت أبعاد هذه الهتافات ورسائلها السياسية والعسكرية، خصوصًا في ظلّ الوضع الأمني المرتبك على حدود الجولان، وتزايد الاحتكاك خلال الأشهر الأخيرة بين قوات النظام السوري وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تغيّر المزاج العسكري

وذكرت الإذاعة أنّ ما أثار القلق داخل المؤسستين العسكرية والاستخبارية هو أنّ الهتافات المؤيّدة لغزة صدرت من جنود نظاميين في الجيش السوري، وفي مناسبة رسمية، وهو ما اعتبرته تل أبيب إشارة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبرت التقييمات الأولية في "إسرائيل" أنّ هذه الهتافات قد تعكس تصاعد المزاج الشعبي والعسكري المؤيد لغزة داخل وحدات الجيش السوري، وتراجع قدرة النظام على ضبط أداء جنوده حتى في مناسبات رسمية، وإمكانية تزايد الاحتكاك أو التوتر الميداني على الجبهة الشمالية في حال توسّعت موجة التعاطف إلى مستويات عملياتية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله: «نراقب ما يجري في الجنوب السوري بدقة، وأي مؤشر على تغيّر في توجهات الجيش السوري يجب التعامل معه بجدية».

السياق الإقليمي وتأثير حرب غزة

وتأتي هذه التطورات في ظلّ اتساع موجة التعاطف الشعبي العربي مع غزة، بما في ذلك داخل سوريا التي تشهد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع حالة من الغضب الشعبي وصلت إلى احتجاجات في مناطق مختلفة، وفق ما وثّقته وسائل إعلام عربية ودولية.

وقالت إذاعة الجيش إنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أنّ تأثيرات الحرب على غزة لم تعد محصورة في الجبهات المباشرة مثل الجنوب اللبناني أو العراق واليمن، بل باتت تمتد إلى الجيوش التقليدية في المنطقة، وهو ما وصفته بــ «مستجد يفرض مراجعة أمنية شاملة».

تحقيقات استخبارية وتقديرات مستقبلية

وبحسب التقرير الإذاعي، طلبت القيادة السياسية في "إسرائيل" تقريرًا استخبارياً معمقاً حول الحادثة يتضمن هوية الوحدة العسكرية السورية التي ظهر جنودها في الفيديو، وطبيعة انتشارها قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان، وتقديرًا لاحتمالية تأثر سلوك هذه القوات في حال توسع التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب على غزة.

كما أوضحت الإذاعة أنّ الاجتماعات ناقشت سيناريوهات محتملة، أبرزها احتمال توسّع التعاطف إلى سلوك ميداني غير منضبط قد يؤثر على الهدوء النسبي في الجبهة السورية.