إفادات جديدة تكشف تعذيب وإهمال صحي لأسرى غزة في سجن الرملة

قال مكتب إعلام الأسرى إن إفادات جديدة من داخل سجن الرملة تكشف عن ظروف اعتقال قاسية يتعرّض لها أسرى غزة، مع استمرار الانتهاكات منذ لحظة الاعتقال دون أي تحسين يُذكر.

وأضاف المكتب أن الشهادات أشارت إلى اعتقال الأسرى خلال الحرب وإصابة بعضهم قبل نقلهم إلى مراكز تحقيق تعرّضوا فيها لتعذيب خلف آثارًا جسدية وآلامًا مزمنة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن إدارة السجن، خاصة في قسم ركيفت، تمارس سياسة تنكيل يومية تشمل سحب الفرشات، حرمان الأسرى من الملابس الشتوية، وتقديم طعام قليل ورديء.

وأكدت الإفادات أن الغرف تعاني من اكتظاظ شديد، مع تقليص وقت "الفورة"، وفرض الاستحمام داخل الغرف في ظروف غير مناسبة ونقص في مواد النظافة، كما تم رصد تدهور صحي وملحوظ في أوزان الأسرى نتيجة التجويع والضغط النفسي، إضافة إلى آثار نفسية صعبة بسبب التعذيب والتنقّل المتكرر.

وأشار المكتب إلى استمرار إدارة السجن بمنع الزيارات العائلية وتأخير زيارة المحامين رغم انتهاء التحقيق ومطالبات الأسرى بمتابعة ملفاتهم القانونية، مؤكداً أن أوضاع أسرى غزة في سجن الرملة ما تزال بالغة القسوة مع استمرار سياسات التضييق والحرمان دون أي مؤشرات على تحسّن.