المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة ويحصد مزيدا من الأرواح

توفي 10 مواطنين، وأصيب آخرون، بينهم أطفال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء البرد وانهيار منازل في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بفعل المنخفض الجوي.

وأفادت مصادر طبية بأن طفلًا رضيعًا وطفلة توفيا اليوم الجمعة، جراء البارد القارص في غزة، في حين واصلت طواقم الدفاع المدني انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض المنازل المنهارة بفعل الأمطار.

وقال مصدر في مستشفى الشفاء، إن الطفلة هديل المصري (9 أعوام) توفيت اليوم الجمعة، نتيجة البرد في مركز إيواء نازحين غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الرضيع تيم الخواجا توفي بسبب البرد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فجر اليوم، ليكون الرضيع الثاني الذي يرتقي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بفعل البرد.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين في انهيار منزل ببئر النعجة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إضافة لارتقاء شخصين آخرين جراء انهيار جدار عليهما بالقرب من ملعب فلسطين غرب مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن مواطنًا ارتقى، وأصيب آخر، بسقوط حائط على خيام للنازحين بمحيط تاج مول غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بلاغات تابعتها "الرسالة نت"، إن طواقم الإنقاذ بمحافظة الشمال تمكنت من انتشال شهيد وإصابتين لطفلين نتيجة انهيار منزل لآل بدران بمنطقة بئر النعجة بجباليا، مشيرًا إلى أن العمل ما زال جارٍ لانتشال عدد من المصابين تحت انقاض المنزل.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع طفلين أُصيبا بعد سقوط خيمتهم في "مخيم أبو جبل" بمنطقة العمادي.

وأشار الجهاز في بلاغ آخر، إلى أن طواقمه تمكنت من إجلاء سكان منزل عائلة "داربيه" بسب انهيار مدخل البناية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما عملت على إجلاء سكان منزل عائلة المدهون بسب انهيار جزء من المنزل بمحيط دوار الكرامة غرب المدينة.

وذكر الدفاع المدني في غزة، أنه تم نقل مصابين وإخلاء سكان منزل يؤوي نازحين إثر انهيار جزئي في سقفه بمنطقة بير النعجة في جباليا.

وبذلك، يرتفع عدد المواطنين الذين ارتقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة انهيارات وسقوط جدران وبرد في قطاع غزة، إلى 10، في حين تم تسجيل انهيار 10 منازل جراء المنخفض الحالي.

وأمس الخميس، توفيت الطفلة الرضيعة رهف أبو جزر (8 أشهر)، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة البرد الشديد الذي ضرب خيام النازحين بفعل المنخفض الجوي العميق الذي يتأثر به القطاع منذ يومين.

ويضطر المواطنون والنازحون في القطاع على السكن في منازل آيلة للسقوط جراء تعرضها للتدمير خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة، في ظل انعدام الإمكانيات لإعادة تأهيل المنازل وبنائها جراء منع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة ومواد البناء.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات أطلقتها الجهات الحكومية ووزارة الصحة في قطاع غزة، من احتمال تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة انخفاض درجات الحرارة داخل خيام النازحين التي غمرتها الأمطار.

وتعرّضت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة للغرق والتلف والتطاير بفعل الرياح العاتية والأمطار المتواصلة منذ يومين، ما زاد من معاناة عشرات الآلاف ممن يفتقرون إلى المأوى الملائم والحماية من البرد.

وبحسب مصادر حكومية، فقد تضررت أكثر من 22 ألف خيمة في القطاع بفعل المنخفض الجوي الأخير، بالإضافة لانهيار أماكن الإيواء الطارئة، وتعطل شبكات المياه المؤقتة واختلاطها بمياه الأمطار، ما زاد من معدلات التلوث والمخاطر الصحية.