الداخلية: آلاف نداءات الاستغاثة وشهداء جراء انهيارات مبانٍ خلال المنخفض الجوي في غزة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيانًا كشفت فيه عن حجم الأضرار والخسائر التي خلّفها المنخفض الجوي العميق الذي يضرب قطاع غزة منذ ساعات، وسط أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة.

وذكرت الوزارة أنّ غرف العمليات في الأجهزة المختصة تلقت أكثر من 4300 نداء استغاثة من المواطنين في مختلف محافظات القطاع منذ بدء المنخفض، في مؤشر على تفاقم الاحتياجات العاجلة وصعوبة الظروف الميدانية.

وأوضح البيان أنّ الساعات الماضية شهدت انهيار 12 مبنى كانت قد تعرضت للقصف سابقًا بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين بينهم أطفال، إضافة إلى إصابات أخرى. كما لا يزال عدد من المواطنين مفقودين تحت الأنقاض في شمال غزة، حيث تعمل الطواقم المختصة على محاولة انتشالهم.

وأكدت الوزارة أن طواقم الدفاع المدني وبمساندة جهاز الشرطة تواصل عمليات الإنقاذ ومساعدة الأهالي بالتعاون مع طواقم البلديات، رغم ما تعانيه من إمكانات محدودة ومعدات متهالكة.

وحذرت الداخلية من أن ما يجري "يدق ناقوس الخطر"، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والإغاثية إلى التحرك العاجل لإدخال المواد الإغاثية ومستلزمات الإعمار في ظل الاحتياجات الهائلة للسكان، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وبقاء الظروف الإنسانية في القطاع عند مستوى كارثي.