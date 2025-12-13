الصحة العالمية: وفاة أكثر من ألف مريض بغزة كانوا ينتظرون الإجلاء

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، أن أكثر من 1092 مريضاً قد فارقوا الحياة في قطاع غزة، وهُم ينتظرون الإجلاء الطبي بين يوليو/ تموز 2024 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025"، مرجحاً أن "الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص التبليغ".

وقال "بيبركورن" في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن نحو 18 ألفاً و500 مريض في قطاع غزة المحاصر، بينهم 4 آلاف و96 طفلاً، يحتاجون إلى رعاية عاجلة وإجلاء إلى خارج القطاع.

وحذر من أنّ استمرار الأوضاع الحالية يعني وفاة المزيد من المرضى أو تدهور حالتهم الصحية من دون داعٍ.

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، أن أكثر من 1092 مريضاً قد فارقوا الحياة في قطاع غزة، وهُم ينتظرون الإجلاء الطبي بين يوليو/ تموز 2024 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025"، مرجحاً أن "الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص التبليغ".

وقال "بيبركورن" في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن نحو 18 ألفاً و500 مريض في قطاع غزة المحاصر، بينهم 4 آلاف و96 طفلاً، يحتاجون إلى رعاية عاجلة وإجلاء إلى خارج القطاع.

وحذر من أنّ استمرار الأوضاع الحالية يعني وفاة المزيد من المرضى أو تدهور حالتهم الصحية من دون داعٍ.

وأوضح أن من أهم أسباب تعثر خروج المرضى عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح الممر الطبي نحو مستشفيات القدس والضفة الغربية.

ونادى بضرورة فتح مزيد من الدول أبوابها لاستقبال المرضى، كذلك فتح جميع الممرات الطبية، مضيفاً "لكن الأهم هو الممر المؤدي إلى مستشفيات القدس والضفة، وهذا للأسف لا تسمح به إسرائيل".

وأعلن أنّ "منظمة الصحة العالمية مستعدة لإجراء عمليات إجلاء يومية عبر أي ممر طبي"، مؤكداً أن "أسرع وأسهل حلّ هو نقلهم إلى مستشفيات القدس والضفة".

وأوضح أن "تلك المستشفيات لا تستطيع استيعاب الجميع، لكنها قادرة على استقبال آلاف المرضى، وأن لدى منظمة الصحة خطة لزيادة قدرتها الاستيعابية".

ولفت بيبركورن إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "جرى إجلاء 10 آلاف و645 مريضاً بينهم 5 آلاف و632 طفلاً، وفق سجلات وزارة الصحة. كما توفي 1092 مريضاً أثناء انتظار الإجلاء.

وأكد المسؤول الأممي أنه رغم الفظائع والاستهداف الذي طاول القطاع الصحي، لا تزال بعض الخدمات في غزة تعمل بشكل جزئي أو بحدها الأدنى، بفضل "الجهود الجبارة" للعاملين الصحيين.

وشدد أن القطاع الصحي يعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية بسبب منع "إسرائيل" دخولها بحجة الاستخدام المزدوج".

وأشار إلى أن "نحو 50% من المستشفيات في غزة تعمل بشكل جزئي فقط، وأن قرابة 37 ألف شخص في شمال غزة لا يمكنهم الوصول إلى أي مستشفى".

وأكد "وجود نقص حاد في المعدات الطبية الحيوية اللازمة لعلاج أمراض القلب والكلية والسرطان وجراحات العظام"، مشيراً إلى أن "نحو نصف الأدوية الأساسية غير متوفرة أو شبه معدومة".

وأضاف أنّ قطاع غزة "يحتوي على جهاز تصوير مقطعي محوسب واحد فقط لخدمة مليوني فلسطيني، إضافة إلى نقص حاد في معدات التصوير الطبي وعلاج الأورام وقسطرة القلب".

وأوضح أن من أهم أسباب تعثر خروج المرضى عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح الممر الطبي نحو مستشفيات القدس والضفة الغربية.

ونادى بضرورة فتح مزيد من الدول أبوابها لاستقبال المرضى، كذلك فتح جميع الممرات الطبية، مضيفاً "لكن الأهم هو الممر المؤدي إلى مستشفيات القدس والضفة، وهذا للأسف لا تسمح به إسرائيل".

وأعلن أنّ "منظمة الصحة العالمية مستعدة لإجراء عمليات إجلاء يومية عبر أي ممر طبي"، مؤكداً أن "أسرع وأسهل حلّ هو نقلهم إلى مستشفيات القدس والضفة".

وأوضح أن "تلك المستشفيات لا تستطيع استيعاب الجميع، لكنها قادرة على استقبال آلاف المرضى، وأن لدى منظمة الصحة خطة لزيادة قدرتها الاستيعابية".

ولفت بيبركورن إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "جرى إجلاء 10 آلاف و645 مريضاً بينهم 5 آلاف و632 طفلاً، وفق سجلات وزارة الصحة. كما توفي 1092 مريضاً أثناء انتظار الإجلاء.

وأكد المسؤول الأممي أنه رغم الفظائع والاستهداف الذي طاول القطاع الصحي، لا تزال بعض الخدمات في غزة تعمل بشكل جزئي أو بحدها الأدنى، بفضل "الجهود الجبارة" للعاملين الصحيين.

وشدد أن القطاع الصحي يعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية بسبب منع "إسرائيل" دخولها بحجة الاستخدام المزدوج".

وأشار إلى أن "نحو 50% من المستشفيات في غزة تعمل بشكل جزئي فقط، وأن قرابة 37 ألف شخص في شمال غزة لا يمكنهم الوصول إلى أي مستشفى".

وأكد "وجود نقص حاد في المعدات الطبية الحيوية اللازمة لعلاج أمراض القلب والكلية والسرطان وجراحات العظام"، مشيراً إلى أن "نحو نصف الأدوية الأساسية غير متوفرة أو شبه معدومة".

وأضاف أنّ قطاع غزة "يحتوي على جهاز تصوير مقطعي محوسب واحد فقط لخدمة مليوني فلسطيني، إضافة إلى نقص حاد في معدات التصوير الطبي وعلاج الأورام وقسطرة القلب".