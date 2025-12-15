 فصائل المقاومة الفلسطينية تهنئ حماس بذكرى انطلاقتها الثامنة والثلاثين

هنأت فصائل المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بذكرى انطلاقتها الثامنة والثلاثين.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة من قيادة وأعضاء المكتب السياسي وكوادر وأنصار الحركة ومن قيادة كتائب القسام والمجاهدين الأبطال وشعبنا بذكرى الانطلاقة، مبينةً أن حماس شكلت علامة فارقة في تاريخ جهاد شعبنا ونضاله، وأسست لمنعطف حاسم في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

من جانبها، هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام ونائبه ومكتبها السياسي، قيادة حماس بذكرى الانطلاقة، معتبرة أنها شكلت إضافة مهمة وفاعلة إلى رصيد النضال الفلسطيني، وشهادة حية على الالتزام العميق بخيار المقاومة.

وباركت حركة المبادرة الوطنية انطلاقة حماس، معربة عن تقديرها للدور المقاوم للحركة ودورها السياسي والكفاحي رغم قساوة حرب الإبادة والحصار والتدمير الممنهج.

كما هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، قادة حماس وكوادرها ومجاهديها بذكرى الانطلاقة، قائلة: "نستعيد بهذه الذكرى معا كل المحطات النضالية التي جمعتنا معاً من ثوابت ومبادئ على طريق تحرير فلسطين".

بدورها، هنأت جبهة التحرير الفلسطينية حماس بالانطلاقة، مؤكدة أن المقاومة الباسلة من خلال حماس أرست المعادلة الكبرى القادمة في مواجهة العدوان دفاعا عن الشعب وحماية للحقوق.

وفي السياق، هنأت حركة الأحرار حركة حماس بالانطلاقة، مشددة على أنها رافعة لفصائل المقاومة والمشروع الوطني، وأثبتت أنها الوفية لقضايا شعبنا وهمومه.

وهنأت لجان المقاومة في فلسطين، حماس بالانطلاقة، مبينةً أنها شكلت إسهاما كبيراً في تعزيز نهج وفكر المقاومة.

كما هنأت حركة المجاهدين الإخوة في حماس بالانطلاقة، مستذكرة السجل الحافل الذي قدمته من التضحيات لاسيما في معركة "طوفان الأقصى".

إلى جانب ذلك، هنأت طلائع حرب والتحرير الشعبية- قوات الصاعقة، حركة حماس بهذه الذكرى المباركة، منوهةً أنها شكلت محطة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني.

فيما تقدم حزب الشعب الفلسطيني بالتهنئة لحركة حماس في الذكرى الـ38 لانطلاقتها، مؤكداً مواصلة العلاقة الوطنية لتعزيز النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا.