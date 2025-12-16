تركيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب مجالها الجوي

قالت وزارة الدفاع التركية إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة اقتربت من المجال الجوي للبلاد من جهة البحر الأسود.

ويأتي الحادث في أعقاب تحذير تركيا الأسبوع الماضي من تصعيد في البحر الأسود بعد هجمات روسية على موانئ أوكرانية ألحقت أضرارا بثلاث سفن شحن مملوكة لجهات تركية.

هجمات بالمسيرات

وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي التركي بعد اكتشاف المسيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.

وفي تصريحات سابقة نشرها مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، قال إنه «ينبغي عدم اعتبار البحر الأسود ساحة معركة. هذا الوضع لن يؤدي إلا لإلحاق الضرر بروسيا وأوكرانيا».

وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الهجمات على الناقلات المرتبطة بروسيا تهدد سلامة الشحن بالكامل في المنطقة.

ويعد مضيقا البوسفور والدردنيل، اللذان يربطان البحر الأسود بالمتوسط، طريقا رئيسيا لتصدير النفط الخام من روسيا وكازاخستان وأذربيجان. وتعبر السلع الجافة أيضا هذين الممرين.

وذكر المتعاملون أن زيادة التأخير تكثف الضغط على موردي الخام من اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين الذي تضرر بالفعل من تعطل التحميل في المحطة على البحر الأسود.

وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد موسكو «بعزل أوكرانيا عن البحر» في أعقاب هجمات كييف التي ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات من «أسطول الظل» كانت متجهة إلى روسيا.