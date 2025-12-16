مصر ترحب بقرارين أمميين يؤكدان حقوق الشعب الفلسطيني

رحبت مصر، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان السيادة الدائمة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرارين يعكسان اتساع الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية واحترام القانون الدولي.

وأكد البيان أن القرارات تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت مصر على أن حقوق الفلسطينيين في أرضهم ومواردهم طبيعية وغير قابلة للتصرف، رافضة أي محاولات لتقويض هذه الحقوق.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وتعويض الأضرار البيئية الناجمة عن ممارسات الاحتلال.

وأكدت مصر أهمية التزام الدول بقرار مجلس الأمن 2234، والتمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي "إسرائيل".

وجددت دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال وتمكين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويوم الاثنين الماضي، صوتت 164 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.