بلدية غزة: إجراءات تنظيمية مرتقبة لترتيب عمل البسطات واستخدام الأماكن العامة

أكدت بلدية غزة، مواصلتها جهودها لتنظيم استخدام الأماكن العامة بما يخدم الجميع، وذلك حرصًا على المصلحة العامة، وسعيًا للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انسياب الحركة في شوارع وأسواق المدينة.

وقالت البلدية "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض الممارسات غير المنظمة في استخدام الشوارع والأرصفة، الأمر الذي يستدعي ترتيب هذا الواقع بما يحقق العدالة في الاستخدام ويحفظ حق الجميع".

وأكدت أنها خلال الفترة المقبلة ستباشر باتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى ترتيب وتنظيم عمل البسطات واستخدام الأماكن العامة، وفق آليات واضحة تراعي الظروف العامة وتخدم الصالح العام.

وشددت حرصها على انسياب حركة السير وتنظيمها بما يخدم السلامة العامة، وحق المواطنين في الحركة الآمنة داخل الشوارع والأرصفة.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون والتواصل عند وجود أي ملاحظات عبر وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم (115)، أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.