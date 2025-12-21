بطريرك القدس يترأس قداس عيد الميلاد في كنيسة بغزة

ترأس بطريرك اللاتين في القدس، اليوم الأحد، بييرباتيستا بيتسابالا قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة شرق مدينة غزة، إيذانًا ببدء احتفالات تقتصر هذا العام على الصلوات فقط.

ووصل "بيتسابالا" إلى قطاع غزة، برفقة وفد صغير في زيارة ميلادية سنوية لتفقد أوضاع المسيحيين بعد عامين من الحرب.

وشارك العشرات من المسيحيين الكاثوليك من طائفة اللاتين في القداس، بالتزامن مع اقتراب عيد الميلاد الذي يحل في منتصف ليل 24-25 ديسمبر.

ويأتي العيد هذا العام في أجواء حزن تخيم على العائلات المسيحية في غزة، بعد فقدان نحو 20 شخصًا خلال عامي الحرب، بحسب معطيات رسمية.

وخلال الحرب، تعرضت ثلاث كنائس رئيسية في القطاع لاستهداف متكرر، رغم إيوائها عشرات العائلات المسيحية الباحثة عن الأمان.

وأكدت بطريركية اللاتين في القدس، أن الزيارة تمثل بداية احتفالات الميلاد لمجتمع يعيش ظروفًا إنسانية صعبة، وتعكس التزام الكنيسة بالتضامن وإحياء الأمل.

وأشارت البطريركية إلى أن الزيارة ستشمل متابعة الأوضاع الإنسانية والإغاثية، وجهود إعادة التأهيل والتطلعات المستقبلية لرعية غزة.

وأوضح مسؤولون كنسيون، أن احتفالات هذا العام ستقتصر على القداديس والصلوات، خلافًا للأعوام السابقة التي كانت تشهد مظاهر احتفالية واسعة.

ويُقدّر عدد المسيحيين في غزة بنحو ألف شخص قبل الحرب، فيما تؤوي الكنائس حاليًا عائلات فقدت منازلها وتوفر لها الاحتياجات الأساسية.