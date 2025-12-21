الصحة العالمية تحذّر من سوء تغذية حاد يهدد الأطفال والحوامل بغزة

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن أكثر من 100 ألف طفل، إلى جانب 37 ألف امرأة حامل ومرضع في قطاع غزة، سيعانون من سوء تغذية حاد حتى شهر إبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح في تصريحات أن المرافق الصحية في قطاع غزة تواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الطبية، نتيجة الإجراءات المعقدة والقيود المفروضة على إدخالها، ما ينعكس سلبًا على قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات اللازمة.

ودعا مدير المنظمة إلى الموافقة العاجلة على إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية إلى مستشفيات قطاع غزة، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا.

ويواجه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الطبية، ما يزيد من الضغوط على النظام الصحي ويؤثر بشكل مباشر على الأطفال والنساء، خاصة الحوامل والمرضعات، الذين يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للمخاطر الصحية.