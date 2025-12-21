"أونروا": مخاطر جسيمة يتعرض لها كبار السن وذوي الإعاقة بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أن كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة في ‌غزة، يتعرضون لمخاطر جسيمة نتيجة النزوح القسري وانهيار النظام الصحي.

وأشار متحدث باسم الأونروا في تصريحات صحفية الى أن الإمدادات الأساسية، مثل الحفاضات المخصّصة للكبار تشهد ،نقصًا حادًا، ما يُقوّض بشكل خطير النظافة والكرامة الإنسانية

وحذر من أن النقص المزمن في أدوية الأمراض المزمنة يؤدي إلى وفيات كان يمكن تفاديها.

وأعلنت الأونروا في بيان سابق أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية، والتي تشمل مستلزمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية الأساسية.

وقالت في مطلع الشهر الحالي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تكفي لسد احتياجات القطاع لمدة 3 أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لـ 1.3 مليون نازح.

ويعيش قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة رغم سريان وقف إطلاق النار، بينما تواصل "إسرائيل" انتهاك القانون الدولي من خلال تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.