أغرب 5 مواقف حدثت في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

يترقّب عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية والعالم، افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب، مساء اليوم الأحد، حيث يفتتح المنتخب المغربي مشواره في النسخة الـ35 بمواجهة جزر القمر.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، في نسخة تُعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات: جزر القمر، ومالي، وزامبيا.

وشهد تاريخ كأس الأمم الإفريقية العديد من الأحداث اللافتة، بعضها اتسم بالغرابة، نتيجة خصوصية القارة الإفريقية، وما يحيط بها من طقوس ومعتقدات، إضافة إلى صراعات سياسية وقبلية انعكست أحيانًا على مجريات البطولة.

وفيما يلي أبرز 5 مواقف غريبة شهدتها نهائيات أمم إفريقيا عبر تاريخها:

انسحاب منتخب نيجيريا من نسخة 1996 بسبب خلاف سياسي

انسحب منتخب نيجيريا من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 1996، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا، رغم كونه أحد أبرز المرشحين للتتويج، لما كان يضمه من جيل ذهبي بقيادة جاي جاي أوكوشا، فضلًا عن كونه حامل لقب نسخة 1994.

وجاء الانسحاب بسبب خلاف سياسي بين رئيس نيجيريا آنذاك والرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو ما أدى أيضًا إلى استبعاد المنتخب النيجيري من المشاركة في نسخة 1998.

السحر الأسود

كشف أحد المشعوذين الكاميرونيين في تصريحات مثيرة سابقة أن لاعبي المنتخب الكاميروني كانوا يلجؤون إليه خلال البطولات الكبرى، لا سيما نهائيات كأس الأمم الإفريقية، طالبين مساعدته عبر طقوس السحر لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.

ويُعد السحر الأسود من المعتقدات المنتشرة لدى عدد من منتخبات إفريقيا، حيث كثيرًا ما تشهد المباريات رش المياه على المرمى، أو وضع تعاويذ داخل قوارير المياه الخاصة بحراس المرمى.

إطلاق نار على بعثة منتخب توغو

أثناء توجه بعثة منتخب توغو إلى أنغولا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2010، تعرضت حافلة الفريق لإطلاق نار، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، هم سائق الحافلة، ومساعد المدرب، والمتحدث الرسمي باسم البعثة.

حكم يغيّر كرة المباراة 3 مرات في 5 دقائق

اضطر الحكم باكاري غاساما إلى تغيير كرة المباراة 3 مرات خلال مواجهة مصر ونيجيريا في نسخة 2021، بناءً على طلب لاعبي الفريقين، حيث توقفت المباراة 3 مرات ما بين الدقيقتين 17 و23 من أجل استبدال الكرة.

ضربة شمس تُنهي المباراة مرتين قبل وقتها

شهدت مباراة تونس ومالي في نسخة 2021 بالكاميرون واقعة غريبة، بعدما أنهى الحكم سيكازوي اللقاء في الدقيقة 85، ثم أطلق صافرة النهاية مرة أخرى في الدقيقة 89، رغم أنه أعلن عن الوقت بدل الضائع في الدقيقة 80.

وكشفت لجنة الحكام لاحقًا أن الحكم تعرض لضربة شمس وجفاف شديد أفقداه التركيز، ما استدعى نقله إلى المستشفى عقب المباراة.