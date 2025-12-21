قبل ساعات على الانطلاقة ... أقوى 5 مرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2025

تنطلق، اليوم الأحد، نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، والتي تُقام خلال الفترة ما بين الـ21 من ديسمبر 2025 والـ18 من يناير 2026، وسط متابعة عالمية واسعة، نظرًا لمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين الذين ينشطون في أبرز الأندية الأوروبية.

وتُفتتح النسخة الحالية بمباراة تجمع المنتخب المغربي ونظيره جزر القمر، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، وتستضيف البطولة مباريات أخرى في ملاعب مراكش، وفاس، والدار البيضاء، وأكادير، وطنجة.

وكان منتخب كوت ديفوار تُوِّج بلقب النسخة الماضية التي احتضنها على أرضه، محققًا اللقب الثالث في تاريخه، بعد فوزه في النهائي على منتخب نيجيريا.

وتتنافس عدة منتخبات بقوة على التتويج باللقب القاري، ونستعرض فيما يأتي أبرز 5 مرشحين:

المنتخب المغربي

يُعد المنتخب المغربي أفضل منتخب إفريقي في السنوات الأخيرة، ويحتل المركز الـ11 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وباعتباره البلد المنظم للبطولة، يدخل "أسود الأطلس" المنافسات كأبرز المرشحين للتتويج، مستفيدين من قوة التشكيلة وأفضلية الأرض والجمهور.

وغاب المغرب عن منصة التتويج منذ عام 1976، إلا أن كرة القدم المغربية تعيش فترة ذهبية، عقب احتلال المنتخب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وتتويج منتخب الشباب بكأس العالم، وحصول المنتخب الأولمبي على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، إلى جانب تتويج المنتخب المحلي بلقب أمم إفريقيا للمحليين، والمنتخب الرديف بكأس العرب، وتنتظر الجماهير المغربية فكّ عقدة اللقب القاري.

المنتخب المصري

يظل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الإفريقي (7 ألقاب)، من أبرز المرشحين رغم تراجع نتائجه في السنوات الأخيرة.

ويقود حسام حسن المدير الفني للفراعنة، كتيبة مميزة تضم محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلى جانب مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، أصحاب الخبرة القارية.

المنتخب السنغالي

بطل نسخة 2021 وأحد أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي، ويحتل المركز الثاني قاريًّا خلف المغرب.

يظل "أسود التيرانغا" مرشحًا بارزًا للقب، بفضل كتيبة من النجوم الذين ينشطون في كبرى الأندية العالمية، ويتقدمهم ساديو ماني، نجم النصر السعودي.

منتخب نيجيريا

وصيف النسخة الماضية، وبطل إفريقيا ثلاث مرات سابقة، ويُعد من أكثر المنتخبات خسارةً للمباريات النهائية، إلى جانب غانا، الغائبة عن النسخة الحالية.

ويبحث "النسور الخضر" عن التعويض، عقب فشلهم في التأهل إلى كأس العالم 2026 وخسارتهم في الملحق أمام الكونغو الديمقراطية، معتمدين على نجوم بارزين، في مقدمتهم فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي.

المنتخب الجزائري

يمتلك المنتخب الجزائري مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب عناصر مخضرمة، يتقدمهم رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، كما يواصل تألقه في تصفيات كأس العالم 2026.

وتُوّج "محاربو الصحراء" بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019 في مصر، للمرة الثانية في تاريخهم، إلا أنهم ودعوا نسخة 2023 من دور المجموعات، ويسعون لتعويض ذلك الإخفاق، كما قد يستفيد المنتخب الجزائري من خوض المباريات في ملاعب قريبة جغرافيًّا من بلاده؛ ما يمنحه دعمًا جماهيريًّا إضافيًّا.