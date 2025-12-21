"مباحث التموين" تُتلف 2500 كغم من المجمدات الفاسدة بخانيونس

أتلفت مباحث التموين بشرطة محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية المدينة نحو 2,500 كيلوغرام من المجمدات الفاسدة، وذلك بسبب سوء العرض والتخزين لدى عدد من التجار والبائعين.

وأوضحت مباحث تموين خانيونس، أنه خلال 48 ساعة الماضية جرى ضبط وإتلاف الكمية المذكورة من المجمدات، لعدم توفر بيانات الصلاحية والتواريخ على كراتين المجمدات، بحوزة 4 من التجار والبائعين.

ودعت المواطنين إلى التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء المدوّن على كراتين المجمدات قبل الشراء، محذّرةً التجار والباعة من استغلال حاجة المواطنين عبر عرض بضائع فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.