عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

 بقيمة مليون وربع شيكل.. شرطة الشرقية بخان يونس تُنهي خلافا ماليًا بين مواطنين

أنهى مركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافا ماليًا بلغت قيمته مليونًا وربع المليون شيكل، نشب بين مواطنين على خلفية تعاملات تجارية في مجال الخضروات والفواكه استمرت لأكثر من عام.

وأوضح مدير مركز شرطة الشرقية أن المركز تلقى شكوى من المواطن (م.أ) ضد المواطن (أ.أ)، يطالبه فيها بمبلغ مالي قدره 1,252,000 شيكل، على خلفية معاملات تجارية متراكمة في تجارة الخضروات والفواكه.

وبيّن أن الشرطة، وفي إطار جهودها الرامية إلى حل النزاعات بالطرق الودية، استمعت إلى أقوال الطرفين واطلعت على المستندات والفواتير الورقية المقدمة، حيث جرى التوصل إلى تسوية توافقية بين الجانبين.

وأكد أن الاتفاق تم اعتماده وتوثيقه رسميًا بحضور الشهود والكفلاء، وبما يضمن إعادة الحقوق المالية إلى أصحابها، وإنهاء الخلاف بشكل قانوني يحفظ السلم المجتمعي.
 

https://alresalah.ps/p/308902

خان يونس شرطة شرطة الشرقية بخان يونس شرطة الشرقية بخان يونس تُنهي خلافا ماليًا شرطة الشرقية بخان يونس تُنهي خلافا

